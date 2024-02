Serie B, il Venezia fa vacillare il primato del Parma: per i bookie Vanoli pronto allo sgambetto

Il Venezia non si ferma e, secondo i bookmaker, è ormai sicuro di un posto in Serie A nella prossima stagione, ma potrebbe puntare addirittura al titolo. L’ultimo turno infrasettimanale ha visto i lagunari vincenti sul Cittadella con una prestazione convincente; ora il Parma, fermato dal Cosenza ma ancora campione in quota a 1,30, dista solo cinque punti e i veneti vedono il titolo tra 5 e 7,50. La promozione, invece, è offerta a 1,60. Insegue a un solo punto di distanza la Cremonese, che ha portato a otto la serie di risultati utili consecutivi e vede la Serie A a 1,75. La lotta per il secondo posto è apertissima: il Como tiene il passo e prova a salire di categoria, opportunità proposta a 1,85; è caduto in casa il Palermo, che ha perso una sfida dolorosa con la Ternana ed è sceso al quinto posto, salendo in quota a 2,25. Ancora sul treno della promozione il Catanzaro, che ha vinto con il Bari e sogna un primo approdo in Serie A, che paga 5 volte la posta. Quote proibitive per le altre squadre, tutte sopra la doppia cifra nonostante i giochi per la zona playoff siano ancora aperti. Sempre meno probabile il ritorno in A per la Sampdoria di Pirlo, sconfitta dalla Cremonese e quindicesima in classifica, ma ancora non spacciata per i betting analyst: la promozione per i blucerchiati si gioca a 25.