Si annuncia caldissimo il derby campano che già accende la 12esima giornata del campionato di Serie B. Il Benevento, primo in classifica, vuole proseguire nella scia di vittorie che l'ha riportato al vertice, la Juve Stabia invece ha un disperato bisogno di punti, visto che al momento è penultima in campionato. Si gioca al Menti di Castellammare, dove le Vespe hanno vinto le ultime due partite giocate. "Non partiamo battuti, possiamo giocarcela" ha spiegato Fabio Caserta, tecnico dei gialloblu, a cui ha fatto eco l'allenatore del Benevento, Filippo Inzaghi: "con la Juve Stabia sarà una prova di forza", ha sostenuto. E in effetti a guardare l'analisi del match effettuata da Agipronews per le Streghe non sarà così facile passare: il «2» è sì favorito, ma sale fino a 1,95. La quota è pesante anche per la Juve Stabia, data a 3,20, mentre si gioca a 3,20 sul pareggio, risultato che nelle ultime cinque sfide è arrivato tre volte, sempre con lo stesso punteggio, 1-1: un altro finale simile è dato a 6,25.