Non vince da sei giornate, ma la caccia alla salvezza è ancora apertissima e almeno in quota i tre punti dell’Avellino sono blindati. I bookmaker puntano sui biancoverdi nella penultima giornata di Serie B: contro lo Spezia, ormai con pochissime motivazioni, la squadra di Foscarini cerca l’allungo in una classifica che al momento la vede in piena zona play-out e solamente con un punto di margine su quella della retrocessione diretta. Normale, dunque, che per domani sera il tabellone Microgame dia l’«1» a 1,30 (la quota più bassa di tutto il turno), contro il 5,00 del pareggio e il 10,00 del segno «1». Non sarà però la partita più spettacolare di giornata, almeno a giudicare dalle previsioni dei quotisti: l’Under (meno di tre reti complessive) è favorito a 1,72, mentre per l’Over si sale a 2,03. Stessa “prudenza” nelle scommesse sul Goal/No Goal: quest’ultimo è avanti a 1,50, per il Goal (entrambe le squadre a segno) si arriva a 2,45.