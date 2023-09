Se ad Empoli la panchina di Paolo Zanetti traballa come non mai dopo la clamorosa debacle contro la Roma, in Serie B è già tempo di cambiamenti in casa Cremonese. Non è bastato a Davide Ballardini, confermato dalla proprietà nonostante la retrocessione dalla Serie A dopo essere subentrato ad Alvini, trovare un pareggio in rimonta sul campo della Reggiana nell’ultimo turno di campionato. Il tecnico romagnolo paga un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, con appena una vittoria raccolta nelle prime 5 giornate ed un distacco che cresce nei confronti delle principali rivali per la promozione diretta. I grigio-rossi hanno raccolto appena 6 punti, col Palermo terzo in classifica a 10, preceduto dal Venezia ad 11 e dalla capolista Parma a 13.



Ballardini, che ha un bilancio di 36 punti in 30 partite alla guida della Cremonese (9 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte) tra Serie A e B, paga anche il fatto di non aver saputo sfruttare un calciomercato importante, che ha portato calciatori del valore di Coda, Vazquez e Collocolo, oltre al ritorno di Zanimacchia.

Per la sua sostituzione è pronto Giovanni Stroppa, che nella giornata di domani incontrerà la dirigenza del club lombardo per definire l’intesa e porre la firma sul contratto. Per Stroppa si tratterebbe di un ritorno in panchina a circa un anno dall’esonero da parte del Monza, a pochi mesi di distanza dalla prima storica promozione in Serie A.