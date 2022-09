Si salvi chi può. Il sesto turno di Serie B, anche per via del fatto di essere l'ultimo prima della prima sosta stagionale,Malgrado si sia solamente all'inizio del torneo, per diversi tecnici il proprio futuro professionale passerà anche attraverso i risultati che matureranno in questo fine settimana.antiche repubbliche marinare che domani si ritroveranno l'una di fronte all'altra sull'isola di Sant'Elena.. Opzione più viva per il primo che per il secondo., dove sia Castori che Lucarelli sono chiamati a conferme significative dopo qualche recente incertezza di troppo.Altro incrocio delicato è poi quello tra Genoa e Modena. A Marassi chi rischia di più è l'emilianoper il quale l'eventuale quinta sconfitta in sei gare risulterebbe quasi certamente fatale. Ma anche il collega/rivalenon se la passa benissimo. Il suo Grifone non ha ancora vinto in casa in campionato, fatica a spiccare il volo e dopo la sconfitta subita a Palermo venerdì scorso i tifosi cominciano a rumoreggiare. Un nuovo passo falso potrebbe portare a clamorose decisioni sul suo conto da parte di una dirigenza che pure finora lo ha sempre difeso a spada tratta.In bilico, ormai praticamente da inizio campionato, èche dopo aver risollevato il Benevento dopo un pessimo avvio di campionato non sembra essere ancora completamente al sicuro. Soprattutto in caso di KO questa sera contro la capolista Brescia.Del tutto particolare è infine la situazione in casa, dove il cambio in realtà è già avvenuto, anche se non per ragioni agonistiche. Congedato per motivi di salute Jack Gattuso,Una nominache sarebbe dovuta durare solo fino allo scorso weekend e che invece accompagnerà i lombardi anche nella sfida interna alla Spal.