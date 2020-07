La Serie B ha finito la sua regular season. Ma tra pochi giorni sarà già ora di playoff e playout. Con Benevento e Crotone già in A, la classifica dice: Spezia terzo, Pordenone quarto, ​Cittadella quinto, Chievo sesto, Empoli settimo e Frosinone ottavo. Spezia e Pordenone entreranno in gioco dalle semifinali (dove giocheranno il ritorno in casa) e guarderanno davanti alla tv i turni preliminari di playoff: si parte il 4 agosto, alle 21, in gara secca, con l'Empoli che va in casa del Chievo, mentre il 5 il Frosinone va a fare visita al Cittadella



TURNO PRELIMINARE

4 AGOSTO: Chievo-Empoli ​

5 AGOSTO: Cittadella-Frosinone



SEMIFINALE PLAYOFF

8 AGOSTO/9 AGOSTO ANDATA

11 AGOSTO/12 AGOSTO RITORNO

Spezia-vincente Chievo-Empoli;

Pordenone-vincente Cittadella-Frosinone



FINALE PLAYOFF: ANDATA 16 AGOSTO, RITORNO 20 AGOSTO.



PLAYOUT - Qui, a sorpresa, si sfideranno Pescara e Perugia, con andata all'Adriatico il 7 agosto e ritorno al Curi il 14 agosto. Con un asterisco, però. Perché il Trapani, penalizzato di due punti e al momento terzultimo, e retrocesso, a 44 punti, ha fatto ricorso contro la penalizzazione: se dovessero ridargli il punto richiesto, raggiungerebbe abruzzesi e umbri in classifica e, secondo la classifica avulsa, il Pescara andrebbe clamorosamente in C, con Trapani e Perugia a giocarsi la permanenza in B. La sentenza verrà emessa il 6 agosto. Il giorno prima dell'andata playout...