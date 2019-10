Una vittoria di carattere arrivata nel luogo e nel momento giusti. La Juve Stabia ha tirato fuori gli artigli a Trapani, vincendo nel recupero una gara fondamentale per il suo futuro: resta ancora in fondo alla classifica, ma con i tre punti conquistati sabato scorso ha agganciato il treno playout, portandosi a quattro assieme allo stesso Trapani, allo Spezia, al Livorno e al Cosenza). "Lasciateci lavorare, la salvezza è alla nostra portata" ha spiegato Fabio Caserta, tecnico dei gialloblu, subito dopo il blitz in Sicilia. La strada è ancora in salita, ma, quantomeno, dopo questo successo, la Juve Stabia può dire di essersi scrollata di dosso il ruolo di candidata numero uno per la retrocessione: la quota resta bassa (1,65 secondo gli analistii, contro il 2,10 per la salvezza) ma ora nel ruolo di formazione più pericolante i trader hanno messo proprio il Trapani per cui la retrocessione è data a 1,50, riferisce l’Agenzia Agipronews.