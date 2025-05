Serie B, la Juve Stabia sogna la prima promozione in A: in quota è sfida a Spezia e Cremonese. Salvezza, i bookie puntano su Mantova e Reggiana

48 minuti fa



Dopo la matematica qualificazione ai play-off, centrata grazie alla vittoria sul Catanzaro dello scorso primo maggio, la Juve Stabia non vuole fermarsi. I ragazzi di mister Pagliuca guardano già oltre: una prima storica promozione in Serie A si gioca a 7. La favorita, anche in virtù del miglior piazzamento in classifica, è però lo Spezia a 2,25, seguita dalla Cremonese a 3,50. Il Palermo, sconfitto a Cesena nell'ultimo turno, passa da 5 dell'ultima rilevazione agli attuali 6, mentre a quota 10 c'è il trio formato da Bari, Catanzaro e Cesena.



In fondo alla classifica continua a regnare grande incertezza su chi farà compagnia al Cosenza in Serie C. Tra le squadre coinvolte per non retrocedere, il Cittadella - dopo il pari a Frosinone - rimane la compagine più quotata alla discesa in terza serie, opzione offerta a 1,25. Rischia anche la Sampdoria, nonostante il pari a Catanzaro: la retrocessione dei doriani è in lavagna a 1,85, come la Salernitana. Seguono a 2,15 il Brescia, a 2,25 il Frosinone e a 2,75 la coppia formata da Mantova e Reggiana.