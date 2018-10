La Lega di Serie B, riunitasi oggi in assemblea, ha diffuso un comunicato per esprimere la sua posizione sul comportamento della Virtus Entella, che ha più volte presentato ricorso contro il format a 19 squadre: "Comportamento quantomeno inopportuno e irrispettoso dei diritti delle altre associate. La Virtus Entella, mentre sollecita l'intervento di autorità terze, a oggi non ha neppure ancora iscritto il suo ricorso al Tar e quindi per sua scelta non sarà presente quale ricorrente alla prossima Camera di Consiglio del 23 ottobre dove il Tar del Lazio esaminerà i ricorsi del Novara, della Pro Vercelli e della Ternana".