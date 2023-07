La Serie B non ha intenzione di cambiare la propria direzione: non si aspetteranno gli esiti dei vari ricorsi, il campionato partirà regolarmente il 18 agosto con il format a 20 squadre. È quanto emerso dall’assemblea dei club nella sede di via Rosellini con tutte le società presenti.



LA DECISIONE - “Le società si sono dette unanimi nella volontà di rispettare il via del campionato, così come deciso in sede di calendario, per il 19 agosto, con l’open day il 18 agosto. In questo modo i club hanno voluto dare un messaggio forte di certezza verso il valore del calcio giocato, verso i tifosi e di difesa della reputazione della Serie B messa alla prova dai ricorsi frutto di norme obsolete e di situazioni estranee alla Lega B. Una strategia rafforzata, inoltre, dalla costituzione al Tar per il mantenimento del format a 20 squadre, per la garanzia dei principi di equa competizione e, infine, per proseguire il cammino di valorizzazione che la B ha intrapreso negli ultimi anni e che ha prodotto un miglioramento della visibilità e dei ricavi”.