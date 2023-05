Il Procuratore della federcalcio, Giuseppe Chiné, ha appena aperto – come riportato dall’ANSA – un procedimento sulle modalità di realizzazione della rete del definitivo 3-2 nella gara Perugia-Benevento della 38/a e ultima giornata del campionato di Serie B, con l’ipotesi di illecito sportivo. Al riguardo – trapela – è già stato acquisito il video della gara e nei prossimi giorni saranno ascoltati i tesserati coinvolti nell’episodio.



L’EPISODIO - Il gol del 3-2, segnato da Kouan del Perugia al 94’, aveva ridato speranza agli umbri nella lotta salvezza, che - con la conseguente vittoria e contemporanea sconfitta del Brescia - avrebbero potuto agguantare un posto per i playout: tuttavia, il pareggio per 2-2 del Brescia contro il Palermo - era impegnato, a sua volta, nella lotta per entrare nei primi 8 posti, validi per i playoff - ha reso vane le speranze del Perugia, condannando la squadra alla retrocessione in Serie C.