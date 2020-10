Il rischio di un collasso è serio e la Serie B si fa sentire. Su tutti i campi della sesta giornata del campionato cadetto, i dipendenti dei club esporranno nelle gradinate degli stadi, in concomitanza con l’inizio delle gare, uno striscione con scritto ‘Non lasciate morire il calcio degli italiani’. L'obiettivo è sollecitare il governo, senza i cui provvedimenti le società rischiano di chiudere, creando danni a dipendenti, fornitori, collaboratori, gestori di servizi.



PARLA BALATA - Mauro Balata, presidente della Serie B, ha dichiarato: "Oggi i club della Serie BKT si mobilitano per difendere le donne e gli uomini dell’universo della B. Un appello alla sensibilità delle istituzioni affinché possano essere adottati strumenti opportuni e necessari per evitare che la crisi cancelli il calcio degli italiani’.