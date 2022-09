E' cominciata bene la stagione della Reggina, che nonostante uno stop alla seconda giornata, dopo tre partite è a un solo punto dalla vetta forte di due vittorie tra cui quella netta arrivata nell'ultima sfida contro il Sudtirol. I calabresi rimangono al Granillo per la quarta giornata, dove arriverà il Palermo neopromosso ma fin qui capace comunque di portare a casa quattro punti. Gli amaranto partono però favoriti per il successo, proposto a 2,12 e a 2,15 su Planetwin365. più alte le quote del successo rosanero, che oscillano tra 3,45 e 3,47. Il pareggio va invece da 3,20 a 3,25. Grande equilibrio tra il Goal, visto tra 1,87 e 1,90, e il No Goal a 1,83. Per quanto riguarda il risultato esatto, in pole c'è l'1-1 che oscilla tra 6,25 e 6,70, mentre l'1-0 segue in quota tra 6,75 e 7,17. Il successo del Palermo per 0-1 va invece da 9 e 9,97.