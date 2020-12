MSei vittorie, due pareggi e una sola sconfitta da inizio campionato. La Salernitana vola da sola in testa alla classifica di Serie B e guadagna un posto in primo piano anche nelle previsioni dei betting analyst, che fino a un mese fa "snobbavano" la squadra di Castori. Ora, invece, la promozione diretta non sembra più così impossibile: il balzo granata è evidente sul tabellone, dove il piazzamento nelle prime due posizioni in classifica è crollato dal 17,00 offerto a inizio stagione al 5,50 attuale. Lo scenario è stato stravolto anche nelle scommesse sulla squadra in vetta alla fine della regular season: qui la Salernitana, data solo a 41,00 poco più di due mesi fa, vale ora 12,00, dietro Lecce (4,50), Empoli, Monza (entrambe a 5,00) e Spal (7,00).