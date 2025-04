Serie B, la Samp vince e scatta in quota salvezza: per la promozione i bookie vedono un duello Spezia-Cremonese

Getty Images

Funziona la cura Evani. Il nuovo allenatore dellavince 1-0 contro il Cittadella alla sua prima in panchina e permette ai blucerchiati di fare uno scatto in classifica e in quota salvezza: infatti, si passa da 2,25 della scorsa settimana agli attuali 2,75. Con il Cosenza ormai con un piede e mezzo in Serie C (vale appena 1,05 la retrocessione), chi rischia maggiormente secondo gli esperti è la Reggiana, offerta a 1,45. Segue il Brescia a 1,80, la coppia Sudtirol-Cittadella a 1,85 e la Salernitana a 1,90. Il pari in extremis contro lo Spezia fa aumentare le chances di salvezza al Mantova, ora proposto a 2,50.

In ottica promozione, invece, pareggianoe Cremonese e continua il duello per far compagnia a Sassuolo, già promosso, e Pisa, virtualmente in Serie A: il salto di categoria dei liguri sale da 2 a 2,15, mentre quello dei lombardi è in lavagna a 3,50. Il Palermo cade a Bari e vede complicarsi la promozione, ora offerto a 5. Alle spalle dei siciliani, il Catanzaro a 6 e la Juve Stabia a 7.