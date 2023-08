Terza giornata di Serie B che va in scena a partire da questa sera. È subito sfida salvezza in fondo alla classifica con la FeralpiSalò che cerca il suo primo punto in cadetteria contro l’Ascoli, anch’esso a quota zero in queste prime due partite ufficiali. La sorpresa Cosenza – 4 punti in due gare – dopo il difficile campionato vissuto nella scorsa stagione, se la giocherà contro il Modena, vittorioso al debutto. Il Pisa di Aquilani, dopo il successo in casa contro la Sampdoria, debutta in casa contro il Parma capolista, a quota 6 su 6. Chiude il programma Reggiana-Palermo, con i rosanero alla ricerca della prima vittoria dopo il pareggio in casa del Bari alla 1ª giornata.