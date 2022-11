Ci sono volute 14 giornate affinché dalla classifica di Serie B sparisse anche l'ultimo zero.



A sopravvivere intatta ai primi tre mesi e mezzo del torneo cadetto era stata la voce relativa ai pareggi collezionati dal Frosinone. L'ultimo zero di una graduatoria che aveva fin qui visto tutte le altre 19 squadre mettere assieme almeno una volta ognuno dei tre risultati disponibili. Rimaneva, come detto, da colmare la casella delle partite in cui la capolista si era divisa la posta in palio con l'avversario di turno. Cosa mai registrata fino a ieri quando i giallazzurri avevano messo in fila 10 vittorie e tre sconfitte.



A cancellare l'ultimo zero ci ha pensato il rigore trasformato da Gianluca Lapadula al 97' della gara tra i ciociari ed il Cagliari. Un gol che ha permesso ai sardi di uscire imbattuti dallo Stirpe e alla classifica di B di veder sparire l'ultimo segno nullo dalle proprie caselle.