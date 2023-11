. La lista degli allenatori esonerati (Andreazzoli dalla Ternana a luglio!, Ballardini dalla Cremonese, Lucarelli dalla Ternana, Mignani dal Bari, Vecchi dalla Feralpisalò, Foschi dal Lecco) si è già allungata ufficialmente e un altro ribaltone è in arrivo.- A Brescia il vulcanico presidente Massimo Cellino ha dato il benservito aa Cagliari, col Leeds e ora a Brescia. Sarà Rolando Maran a sedersi sulla panchina della Leonessa bresciana e si tratta di un ritorno, l’allenatore trentino, che vive a Desenzano sul Garda, aveva allenato il Brescia nella stagione 2005/2006, licenziato a campionato in corso dal presidente Corioni. L’esordio di Maran col Brescia è previsto alla ripersa del campionato sul campo del Pisa che aveva guidato alla finalissima dei play out, perduto ai supplementari contro il Monza, nel 2022. Scherzi del destino, incroci maliziosi.- A sorpresa. In un comunicato si legge: “Vogliamo intraprendere un nuovo percorso che speriamo possa regalare maggiori emozioni e divertimento ai tifosi del Como e non solo. Speriamo di poter fare una nuova nomina per il ruolo di allenatore per il prossino futuro”. Dalle parole della proprietà si desume che l’incarico di Cesc Fabregas, tecnico della Primavera comasca, sia ad interim.- Ad Ascolia tornare ad Ascoli, dove aveva già allenato. Specialista in promozioni (Carpi e Salernitana) Castori si è imposto su una rosa di candidati che comprendeva Mignani, Javorcic e Venturato. Domattina dovrebbe guidare il primo allenamento: Obiettivo: salvezza.- Anche lo Spezia ha deciso di cambiare guida tecnica, approfittando della sosta imposta dal calendario internazionale.il cocchiere alla carrozza bianca, non potendo come è ovvio cambiare i cavalli, perlomeno fino a gennaio. Ore frenetiche in collegamento con gli Stati Uniti dove al momento si trovano i Platek, oggetto di una contestazione da parte degli Ultras. Uno striscione è apparso nei pressi dello stadio Picco con l’invito a tornarsene a casa: “Platek go home!”.Come è ovvio le questioni tecniche si incrociano con i problemi di bilancio e alla Spezia si ironizza sulle origini scozzesi del Platek. Esonerato Alvini, è questione di ore, a libro paga del club ci figureranno tre allenatori: Gotti, licenziato lo scorso anno con la squadra in una discreta posizione di classifica, Semplici e Alvini., che ha indebolito moltissimo la squadra retrocessa per un pelo, dopo lo spareggio contro il Verona. Il nome caldo per la sostituzione di Alvini è quello di Luca D’Angelo, tuttora sotto contratto col Pisa. Si attende la rescissione dell’ìmpegno con la società toscana prima di annunciarlo. Si era parlato anche di Iachini, Bordin (vecchia gloria delle Aquile) e Aglietti ma la scelta è fatta: tocca a D’Angelo che esordirà nella proibitiva trasferta di Genova contro la Sampdoria rilanciata dalle due vittorie su Palermo e Modena.