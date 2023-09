Di seguito le decisioni deldopo la sesta giornata di campionato:BELLUSCI Giuseppe (Ascoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto neiconfronti di un avversario.MIRANDA Kevin Paride (Catanzaro): doppia ammonizione per comportamentoscorretto nei confronti di un avversario.QUAGLIATA Giacomo (Cremonese): doppia ammonizione per comportamentoscorretto nei confronti di un avversario.VIVARINI Vincenzo (Catanzaro): per avere, al 36° del secondo tempo, dopo lanotifica del provvedimento di ammonizione, uscendo dall'area tecnica, continuato acontestare in modo plateale la decisione arbitrale.Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, al 52° del secondo tempo, lanciato sei bottigliette di plastica in un settore occupato dalla tifoseria avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi sul terreno di giuoco ed alcune lattine e bottigliette di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CATANZARO per non avere, i propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. COMO per non avere, i propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. SAMPDORIA per avere, al 19° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.