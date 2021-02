Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo di Serie B.



CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE



CARNESECCHI Marco (Cremonese): per comportamento non regolamentare in campo (Seconda sanzione); per avere, al 44° del secondo tempo, proferito un'espressione blasfema.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

MORA Luca (Spal): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

VALERI Emanuele (Cremonese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BARISON Alberto (Pordenone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BRIGHENTI Nicolo (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

KASTANOS Grigoris (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MAZZITELLI Luca (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

PASINI Nicola (L.R. Vicenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ROHDEN Marcus Christer (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA A TUTTO L’8 MARZO 2021 ED AMMENDA DI € 1.500,00

POLITO Ciro (Ascoli): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, affrontato l'Arbitro con atteggiamento intimidatorio e rivolto al medesimo espressioni offensive.