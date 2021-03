Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo della Serie B dopo la decima giornata del girone di ritorno.



CALCIATORI



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE

FALASCO Nicola (Pordenone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Settima

sanzione); per avere inoltre, 6° del primo tempo, a seguito del provvedimento di ammonizione,

proferito un'espressione blasfema.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CAPPELLETTI Daniel (L.R. Vicenza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei

confronti di un avversario.

SCOGNAMIGLIO Gennaro (Pescara): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei

confronti di un avversario.



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CINELLI Antonio (L.R. Vicenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Quinta sanzione).

ERAMO Mirko (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato

(Quinta sanzione).

HJULMAND Morten Blom (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;

già diffidato (Quinta sanzione).

LOIACONO Giuseppe (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Quinta sanzione).

RIGIONE Michele (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;

già diffidato (Quinta sanzione).

STREFEZZA REBELATO Gabriel Tadeu (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di

un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).