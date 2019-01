Sono sette, tutti per una giornata, i calciatori squalificati in Serie B dal Giudice sportivo a seguito dell'ultimo turno di campionato.



Di seguito l'elenco:



Addae, Ganz (Ascoli), Bellusci (Palermo), Benedetti (Cittadella), Billong (Benevento), Castiglia (Salernitana), Kragl (Foggia). Tra le societa', ammende a Verona, Pescara e Ascoli (5.000 euro). Tra i tecnici, ammonizione con diffida per Grosso (Verona), Bucchi (Benevento), Bisoli (Padova), Mazzola (Verona). Tra i dirigenti, inibizione fino al 13 gennaio per D'Amico (Verona) e Foggia (Benevento).