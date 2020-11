Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo dopo la settima giornata di Serie B.



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE

PAOLUCCI Andrea (Virtus Entella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Seconda sanzione); per avere volontariamente colpito il pallone con le mani, impedendo la segnatura di una rete.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00

INGROSSO Gianmarco (Cosenza): per avere, al 43° del secondo tempo, rivolto espressioni insultanti ad un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata da un Assistente.



ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ZUCCHER Marco (L.R. Vicenza): per avere, al 38° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale.



DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MAGALINI Giuseppe (L.R. Vicenza): per avere, al 38° del primo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale; infrazione rilevata da un Assistente.