Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo di Serie B.



SOCIETA'

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. PESCARA per errata compilazione della distinta di gara. Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. PISA a titolo di responsabilità oggettiva per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del secondo tempo con circa due minuti di ritardo.



CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

YAO Guy Eloge Koffi (Reggiana): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ARAMU Mattia (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BENEDETTI Simone (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

BROSCO Riccardo (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

BUCHEL Marcel (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

CAMIGLIANO Agostino (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CASTAGNETTI Michele (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

MAJER Zan (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VESELI Frederic (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).