Serie B: le decisioni del Giudice Sportivo

Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo di Serie B.



AMMENDE A SOCIETA'

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. CATANZARO per avere suoi sostenitori, al 21° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.



CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BELLUSCI Giuseppe (Ascoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

BENEDETTI Leonardo (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento

scorretto nei confronti di un avversario.

STULAC Leo (Palermo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BIANCO Alessandro (Reggiana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

BRANCA Simone (Cittadella): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Decima sanzione).