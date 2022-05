dopo la disputa della 37esima giornata di campionato., con l'esplosione di un paio di petardi al 70° del match coi salentini avanti di un gol, la sospensione della gara per una decina di minuti e l'uscita di scena del portiere biancorosso Contini (foto lrvicenza.it). Questo è l'elenco delle decisioni prese in vista dell'ultimo turno della stagione regolare:, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciottesima giornata ritorno sostenitori delle Società Cremonese, L.R. Vicenza, Monza, Pisa, Reggina e Ternana hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordineal comportamento dei suoi sostenitori.* * * * * * * * *, e un altro fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. TERNANA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARASimeon Tochukwu (Parma): per avere, al 22° del secondo tempo, dalla panchina, rivolto agli Ufficiali di gara un'espressione irrispettosa; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.Przemyslaw M (Frosinone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARAAntonio (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).Michele (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).Rangel (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).Oulai Christian (Perugia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).Marco (Perugia): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).Alessandro (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).Niccolo (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).