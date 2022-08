: la griglia di partenza delle squadre indicate come principali favorite per la promozione in Serie A recitava più o meno così nei pronostici della vigilia. Considerazioni confermate soltanto in parte se i primi 90 minuti della stagione didevono assumere un peso specifico rilevante e senza tenere in contro le attenuanti di un mercato ancora aperto e di condizioni atletiche ancora imperfette.- A conti fatti,che ritrovava la categoria dopo 15 campionati consecutivi nella massima serie e che non ha pagato lo scotto. Nemmeno al cospetto di una diretta concorrente, il nuovodi Javorcic, battuto grazie alle firme d'autore di Portanova e Yeboah. Ha faticato più del previsto un'altra delle deluse eccellenti della passata stagione, ildi Pecchia (, ma il neopromossodi Magnani) aveva già dimostrato in Coppa Italia di essere avversario di assoluto valore (l'Hellas Verona ne sa qualcosa). E allora si guardi alle note positive e ad una qualità di gioco che con fuoriserie come Bernabé, Vazquez, Man e Mihaila non potrà che crescere ancora. Devono migliorare e in fretta le cose invece sia per, le grandi delusioni tra le big nel primo atto del nuovo campionato: i rossoblù di Liverani, a lungo in balia del Como, hanno mezzo tecnici per esprimersi su altri livelli, mentre la banda Caserta - ko in casa contro il) - sembra accusare ancora le scorie della pessima conclusione della passata annata e di un'estate nella quale il patron Vigorito ha fatto emergere segnali tangibili di insofferenza nei confronti di un ambiente che lo aveva quasi portato all'addio.- E così, in un week-end all'insegna del segno "2" (4 successi esterni su 10 partite),di Pippo Inzaghi, nuovo di zecca dopo il cambio di proprietà e una rivoluzione tecnica cucita su misura sull'allenatore piacentino: il 3-1 sul campo dellaè stata l'immediata dimostrazione che quest'anno ci sarà da fare i conti anche coi calabresi nella corsa per i playoff. Discorso che calza alla perfezione pure con una non sorpresa come il solitoammazza-grandi (), che all'esordio si concede il lusso di mandare ko ildel Clotet-bis, che fa il suo con la new entrye che cerca conferme sin dal prossimo turno contro il, che passa sul campo dell'altra neopromossa, l'ambiziosodi Tesser.- Ledell'inizio di campionato? Certamente il) che, in attesa dell'esordio della stella Fabregas, si gode già un Baselli di assoluto lusso e unche, nel bel mezzo di un'estate piuttosto turbolenta, si regala un debutto coi fiocchi contro ile dà così il suo bentornato a Corini. Bene anche l', che prova a raccogliere da subito l'importante eredità lasciata da Sottil con una vittoria di misura sullache ha già dato adito alle prime rimostranze del vulcanico presidente Bandecchi. Venerdì si torna già in campo e i primi verdetti stagionali rischiano già di essere ribaltati.