Al Tombolato non sarà facile, ma per gli analisti il Benevento ha comunque le migliori possibilità di andare avanti. I giallorossi scenderanno in campo domani per la semifinale di andata dei playoff di Serie B, con il Cittadella, contro cui hanno vinto quattro dei cinque scontri più recenti. Stavolta, però, i quotisti si sbilanciano a favore dei granata, che in casa hanno perso solo quattro partite da inizio stagione: sul tabellone Microgame l'«1» è dunque favorito a 2,45, contro il 3,05 del pareggio e il 3,00 del segno «2». La situazione si ribalta nelle scommesse sul passaggio del turno, dove il Benevento svetta a 1,40 contro il 2,70 dei veneti. Marcatissima la tendenza dei risultati negli ultimi cinque confronti diretti, tutti finiti per 1-0 (quattro a favore dei sanniti e uno per il Cittadella). Lo stesso punteggio anche stavolta pagherebbe 6,75 (per i padroni di casa) e 7,75 (in caso di vittoria degli ospiti); risultato esatto a parte, i traders puntano su una partita da meno di tre reti complessive, a quota 1,70.