È arrivato sulla panchina del Livorno poco più due settimane fa, ma Paolo Tramezzani non è ancora riuscito a dare la scossa alla sua nuova squadra. Con il nuovo tecnico sono arrivati tre ko in tre partite per gli amaranto, sempre più soli in fondo alla classifica della Serie B e in piena crisi. Il presidente Spinelli ha provato a smuovere ulteriormente le acque sostituendo il direttore sportivo, ma ora più che mai serve un segnale anche dalla squadra. L'occasione giusta arriva nell'ultimo turno dell'anno, in cui il Livorno gioca il derby contro l'Empoli. Anche gli azzurri - dopo la beffa subita a Cosenza, dove hanno perso anche per un gol valido non visto - arriveranno affamatissimi all'appuntamento, la loro classifica è sì molto migliore rispetto agli avversari, ma sono pur sempre a un solo punto dalla zona play out. A loro favore gioca il fattore campo: il match è in calendario al Castellani, dove il Livorno, negli otto precedenti giocati, non ha mai vinto. Anche nell'analisi di Agipronews il fattore campo pesa parecchio: nelle previsioni l'Empoli è avanti a 1,80, si sale a 3,50 per il pareggio, mentre il primo storico «2» degli amaranto viaggia a 4,35