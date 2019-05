Non ci sarà più possibilità di recuperare. La Serie B è giunta alla sua ultima giornata di regular season. Il Brescia, matematicamente primo in classifica, ospita il Benevento quarto: la vittoria dei padroni di casa, che festeggeranno la promozione di fronte al proprio pubblico, è proposta su Planetwin365 a 1,77. Il 53% degli utenti è convinto che l'incontro finirà con il segno “1”. A 3,65 c'è la “X”, a 4,30 il “2”. Obbligato invece a vincere per conquistare la promozione il Lecce, impegnato con lo Spezia sesto: l' “1” è quindi proposto a 1,53 (ed è il risultato scelto dal 61% degli utenti), la “X” a 3,75. A contendere ai salentini la promozione diretta in Serie A c’è il Palermo, che ospita un Cittadella impegnato a difendere un posto nei play off, per una gara che si preannuncia molto calda. Il pronostico è a favore dei rosanero (l’”1” è a 1,67) ma occhio al colpaccio dei veneti (5,38). Sarà una partita probabilmente ricca di gol, almeno stando alla quota dell'Over2,5 offerto a 1,80". Gara insidiosissima quella fra Perugia e Cremonese: entrambe hanno bisogno dei 3 punti per partecipare ai play off: la vittoria dei padroni di casa si può giocare a 2,20 (a scommettere sull' “1” al momento è il 42% delle persone), la “X” si trova a 3,05, il “2” a 3,47. La gara è però particolarmente delicata, motivo per il quale le doppie possono far comodo: l'1X è offerto a 1,27, l'X2 a 1,59, l'12 a 1,32. Entrambe le squadre attaccheranno, motivo per il quale il Gol è nettamente favorito sul No Gol (rispettivamente a 1,65 e 2,11). Interessanti le quote di Planetwin365 su Verona-Foggia: i padroni di casa, vincendo, potrebbero raggiungere in extremis la zona play off e per questo l'“1” è favorito in lavagna a 2,15. La vittoria con Handicap dei veronesi è proposta a 4,39. La “X” si può giocare a 3,25, il “2” a 3,36. Dopo quattro sconfitte di fila si gioca molto anche la Salernitana di Lotito che perdendo a Pescara potrebbe ritrovarsi in piena zona play out: l'“1” degli abruzzesi è offerto a 2,24, la “X” a 3,20, il “2” a 3,21. Il Livorno cerca i punti salvezza in casa di un Padova già retrocesso. La vittoria dei toscani paga 1,55 volte la posta.