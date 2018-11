Laè pronta a tornare in campo con le gare dell’. Si comincia con l’anticipo tra l’e la. Padroni di casa favoriti sulla lavagna di BetFlag, come si legge in una nota, ma 1 alto a 1,95, comunque lontano dal 4,20 del 2 e con l’X a 3,20. Come sempre particolarmente differenti gli esiti al 15° con l’1 a 5,90, l’X a 1,22, il 2 a 8,63, e al 30° con l’1 a 3,25, l’X a 1,67, il 2 a 5,03. Non troppo popolari le quote della doppia chance con l’1X a 1,21, l’X2 a 1,81 e l’12 a 1,33. Sabato si comincia alle 15 con. Gara a senso unico a leggere la lavagna della bandiera delle scommesse con i rosanero con il vento in poppa e 1 a 1,55, parecchio distante dall’X a 3,60 e, ancor di più dal 2 a 6,75. Particolarmente alto l’under 0,5 a 7,75, ma popolare l’over a 1,08, l’under 1,5 moltiplica per 2,85, l’over 2,5 per 1,40, l’under 2,5 per 1,60, l’over 2,5 per 2,20, l’under 3,5 per 1,22, l’over 3,5 per 4,00, l’under 4,5 per 1,06 e l’over 4,5 per 7,75. Sempre alle 15, il Foggia ospita il Brescia speranzoso di tornare al successo dopo tre turni. Il fattore campo agevola i satanelli ma 1 a 2,15 e con l’X a 3,35 e il 2 a 3,30. Ed anche, 1 o over 2,5 sì a 1,37, X o over 2,5 sì a 1,30, 2 o over 2,5 sì a 1,51, 1 o under 2,5 sì a 1,24, X o under 2,5 sì a 1,72, 2 o under 2,5 sì a 1,47.Tre stagioni dopo è nuovamente derby tra. Da tripla questa partita che promette emozioni riassunte con l’esito 1 a 2,75, il 2 a 2,75 e l’X a 2,95. La somma goal pari a zero paga per 7,75, la somma goal pari a 1 per 3,95, la somma goal pari a 2 per 3,10, la somma goal pari a 3 per 4,25, la somma goal pari a 4 per 6,50 e la somma goal oltre 4 per 7,75. Domenica, sempre alle 15,scenderanno in campo con il chiaro obiettivo di rilanciarsi in classifica. Gli ospiti, con appena cinque punti, occupano l’ultima posizione ed è giustificato il 2 a 6,75, lontano dall’1 a 1,55 e con l’X a 3,60. Tra i risultati esatti lo 0 – 0 è bancato a 7,75, l’1 – 1 a 7,25, il 3 – 1 a 15,00, il 2 – 3 a 55,00, il 4 – 1 a 25,00 e l’1 – 4, il 2 – 4 e il 3 – 4 a 150,00. Lunedì sera, alle 21, va di scena il match clou del turno con la capolistaimpegnata contro la matricola terribile Lecce. Tre punti dividono in classifica le due contendenti chiamate ad una prima importante verifica delle proprie ambizioni. Il fattore campo fa abbassare la quota a favore dei padroni di casa per l’1 a 2,05, contro un 2 in ribasso a 3,70 e l’X a 3,20. Si viaggia a doppia cifra per il metodo del primo goal su autorete a 25,00, a 13,00 su punizione, a 9,25 con nessun goal, a 9,00 su rigore, a 6,00 su colpo di testa e a 1,40 su tiro.