A tutta, per quattro giorni: lacomincia venerdì alle 21 con unche ha gli ingredienti giusti per offrire spettacolo ed emozioni. Per BetFlag, si legge in una nota, è gara da tripla, nonostante le ultime battute d’arresto dei padroni di casa: 1 a 2,80, X a 3,10 e 2 a 2,60. Come sempre disomogenei gli esiti al 15° con l’1 a 7,47, l’X a 1,20, il 2 a 7,25, al 30° con l’1 a 3,90, l’X a 1,63, il 2 a 4,25 e con la doppia chance 1X a 1,47, l’X2 a 1,41, e l’12 a 1,34. Sabato, alle 15, insaranno di fronte l’attacco meno prolifico contro la difesa meno violata, otto goal fatti dai padroni di casa e altrettanto otto i goal subiti dagli ospiti favoriti sulla lavagna della bandiera delle scommesse con il 2 a 2,15 contro l’1 a 3.60 e l’X a 3,15. Particolarmente congruo l’under 0,5 a 8,25 contro l’over 0,5 a 1,07, a 2,95 l’under 1,5 e 1,35 l’over 1,5, a 1,65 l’under 2,5 e a 2,15 l’over 2,5, a 1,25 l’under 3,5 e 3,80 l’over 3,5, a 1,07 l’under 4,5 e 7,25 l’over 4,5, a 1,02 l’under 5,5 e 11,75 l’over 5,5. Alle 18 fischio d’avvio per. Nonostante gli ultimi tre vittorie consecutive ospiti sfavoriti dai pronostici e 2 alto a 3,85, ben distante dall’1 a 2,00 e con l’X a 3,20. Tra i risultati esatti a 7,25 l’1 – 0, a 9,00 il 2 – 0, a 9,50 lo 0 – 0, l’1 – 1 a 6,00, il 2 – 2 a 15,00, l’1 – 3 a 33,00, il 4 – 1 a 35,00 e l’1 – 4 a 100,00.Domenica alle 15, l’ex capolista Pescara, dopo la sconfitta di Palermo, contro un Ascoli reduce dal passo falso interno contro il Padova, ha le carte in regola per tornare al successo bancato a 1,85 contro il 2 a 4,50 e l’X a 3,35. Non solo, il sì del multigoal da 1 a 2 raddoppia la scommessa, il multigoal da 2 a 3 il sì moltiplica per 2,00, il multigoal da 3 a 4 sì a 2,75, il multigoal da 4 a 5 sì a 4,70, il multigoal da 5 a 6 sì a 10,00 e il multigoal oltre 7 sì a 25,00. In serata, alle 21, il Lecce, che con ventidue goal ha l’attacco più prolifico della cadetteria, ospiterà una Cremonese che ha subito appena otto goal. Il miglior attacco avrà ragione della migliore difesa? Per BetFlag giallorossi favoriti con l’1 a 2,25, X a 3,15 e 2 a 3,40. Per la somma goal quella pari a 0 moltiplica per 8,25, quella pari a 1 per 4,10, quella pari a 2 per 3,50, quella pari a 3 per 5,25, quella pari a 4 per 6,25 e quella oltre 4 per 7,25. Lunedì sera, alle 21, fischio d’inizio per il derby calabrese tra ilPadroni di casa avanti nel pronostico e 1 a 1,80, ben lontano dal 4,60 del 2 degli ospiti e con l’X a 3,30. Si scommette anche su questa gara sul metodo del goal che parte dal basso 1,40 su tiro, per arrotondare a 6,00 su colpo di testa, a 9,00 su rigore, a 13,00 su punizione, a 25,00 su autorete e a 8,25 con nessun goal.