Sfida sul filo dell’equilibrio tra Verona e Palermo, che domani sera al Bentegodi aprono il 13esimo turno della Serie B. La classifica vede il Palermo primo con due punti di vantaggio sul Pescara (che ha una partita in più), mentre il Verona naviga ai bordi della zona playoff e viene da due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre partite. Nondimeno la partita è aperta ad ogni soluzione, secondo il pronostico dei trader di Stanleybet.it, i quali collocano il segno «1» gialloblù a 2,75, di un soffio più probabile rispetto al «2» rosanero, dato a 2,80. Non improbabile il pareggio a 2,95. Si aspetta una partita chiusa, con le difese molto attente, tanto che l’Under (1,65) prevale nettamente sull’Over (2,10). Tra i possibili bomber, nel Verona si segnala ancora Pazzini, che finora in sole 6 presenze ha messo a segno 4 reti ed è largamente il capocannoniere della sua squadra. Non è ancora sicuro che il tecnico Fabio Grosso lo mandi in campo dall’inizio, comunque la quota per un gol del “Pazzo” è piuttosto bassa, 2,75. Sullo stesso piano i due attaccanti del Palermo, Nestorovski (5 gol fino a oggi) e Puscas (3).