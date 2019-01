La sfida di andata si chiuse con un emozionante 3-3 al termine della furiosa rimonta del Benevento, fino al 70’ sotto di tre reti. Pure stavolta, secondo i bookmaker, la sfida tra gli irpini e il Lecce sarà equilibrata, anche se le previsioni degli scommettitori sono decisamente più sbilanciate. Il tabellone Microgame sulla partita di sabato al Via del Mare si apre con il 2,30 offerto sulla squadra di Liverani, quinta in classifica con un punto di vantaggio sugli avversari. Pagherebbe 3,30 il blitz di Bucchi e i suoi (che hanno vinto solo una volta nelle ultime sette trasferte), mentre il pareggio vale 3,05. Più nette le posizioni di chi ha giocato sull’incontro, con il 55% delle preferenze finito sull’«1»; numerose anche le preferenze per la «X», mentre solo il 7% ha scelto il «2». Più indecisione per altre due partite di sabato pomeriggio: in zona retrocessione, riferisce Agipronews, il Crotone (avanti a 2,50) ha ottenuto il 47% delle giocate contro il Cittadella, pure in crisi dopo sei giornate a secco di successi. Il colpo dei veneti è offerto a 3,00, ma è fermo al 26% delle scommesse, poco più in basso del pari, dato a 3 volte la posta e piazzato al 27%. Sul filo, infine, il testa a testa al Cabassi tra Carpi e Foggia, anche in questo caso delicato per la corsa alla salvezza. Per ora ad avere più bisogno di punti sono i rossoneri, terzultimi in classifica: il «2» sarebbe un colpo prezioso da 2,85 e ha ottenuto un buon numero dei consensi, con il 42% delle preferenze. Per i biancorossi, a +6 sugli avversari e in zona playout, l’offerta è a 2,60 (32%), con la «X» a 3,05 (26%).