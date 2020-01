In Serie B questa settimana si comincia già dal venerdì con un anticipo che è sicuramente il match clou della giornata, Pordenone – Frosinone, tra due squadre che lottano per il salto nella massima serie. Posta in palio pesante, dunque, per entrambe ma il fattore campo ed i sette punti di vantaggio sorridono ai locali il cui successo sulla lavagna, si legge in una nota, è bancato a 1,80, che sale a 3,40 per l’X e con il 2 a 4,60. Popolare la doppia chance 1X a 1,17, che aumenta a 1,29 per l’12 ma X2 a 1,95. Differenti gli esiti al termine della prima frazione di gioco con l’1 a 2,35, l’X a 2,15 e il 2 a 4,95.Sabato si ricomincia alle 15 con Livorno – Entella, l’ultima della classe contro una seria aspirante al salto di categoria. Possibile il classico colpo di coda per la bandiera delle scommesse che propone l’1 a 2,35, l’X a 3,20 e il 2 a 3,00. A 9,05, invece, l’under 0,5, a 1,05 l’over 0,5, a 3,10 l’under 1,5, a 1,30 l’over 1,5, a 1,70 l’under 2,5, a 1,95 l’over 2,5, a 1,25 l’under 3,5, a 3,30 l’over 3,5, a 1,08 l’under 4,5, a 6,00 l’over 4,5, a 1,02 l’under 5,5, a 9,25 l’over 5,5. Una Juve Stabia che da quattro turni viaggia con il piglio di una grande (dieci punti in quattro confronti) ospiterà un Empoli che, però, non sa più vincere. Scontro difficile per entrambe ma 2 a 2,30, più basso dell’1 a 3,25 e con l’X che triplica la giocata. A doppia cifra molti risultati esatti a cominciare dal 2 – 1 a 10,50 e per continuare con il 2 – 0 a 14,00, lo 0 – 2 a 11,00, l’1 – 3 a 18,00, il 2 – 3 a 30,00, il 3 – 1 a 23,00 ed il 2 – 2 a 13,00. Il Perugia sedici anni dopo riporta in panchina Serse Cosmi, che lasciò la formazione umbra dopo la retrocessione tra i cadetti nel 2004. Approccio non semplice per il nuovo tecnico biancorosso che scende in campo non con i favori del pronostico per via del 2 a 3,90, lontano dall’1 a 2,00 e con l’X a 3,15. Altresì, a 4,45 l’1 + goal, a 3,05 l’1 + nogoal, a 4,20 l’X + goal, a 8,50 l’X + nogoal, a 8,25 il 2 + goal e a 6,25 il 2 + nogoal.Tre le partite in programma per domenica. Alle 15 fischio d’inizio per Pescara – Salernitana con una posta in palio che profuma di playoff. Il pubblico amico può fare la differenza con l’1 a 2,00, l’X a 3,25 e il 2 a 3,85. In contemporanea lo Spezia ospita il Cittadella ma qui 1 ancora più congruo a 2,45 non proprio lontano dall’X e dal 2 a 3,05. Basso, invece, l’1 a 1,35 della capolista ammazza campionato Benevento che ospita un Pisa il cui successo è offerto molto alto a 8,25 e con l’X a 4,55. Ed ancora, moltiplica per 2,35 il sì del multigoal da 1 a 2, per 2,05 il sì del multigoal da 2 a 3, per 2,45 il sì del multigoal da 3 a 4, per 3,65 il sì del multigoal da 4 a 5, per 7,25 il sì del multigoal da 5 a 6 e per 18,00 il sì del multigoal uguale o superiore a 7.Lunedì sera posticipo e ultima gara in calendario per la prima giornata del girone di ritorno. Alle 21 fischio d’inizio per l’atteso derby calabrese tra Cosenza e Crotone. Non è da tripla ma poco ci manca: 1 a 3,05, X a 3,00 e 2 a 2,45. La somma goal pari a 0 moltiplica per 8,25, la somma goal pari a 1 per 4,25, la somma goal pari a 2 a 3,15, la somma goal pari a 3 a 4,15, la somma goal pari a 4 a 6,25 e la somma goal superiore a 4 a 3,10, secondo Agipronews.