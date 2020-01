La Serie B riparte stasera alle 21, con Empoli-Chievo Verona. Ambizioni contro con livello di difficoltà alto per entrambe. L’1 a 2,25 e il 2 a 3,25, con l’X a 3,10 sulla lavagna lo sintetizza eloquentemente, come si legge in una nota. Per la doppia chance l’1X è bancato a 1,30, l’12 a 1,32 e l’X2 a 1,58. Differenti gli esiti al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco con l’1 a 2,90, l’X a 2,05 e il 2 a 3,85.Sabato alle 15 Cittadella – Benevento è sicuramente il match clou della seconda giornata di ritorno in serie B. Emozioni forti in vista al Tombolato tra due formazioni che ambiscono al salto di categoria. Sanniti favoriti ma 2 alto a 2,45, non distantissimo dall’1 a 2,90 e con l’X a 3,15. A 9,75, invece, l’under 0,5, a 1,05 l’over 0,5, a 3,15 l’under 1,5, a 1,30 l’over 1,5, a 1,75 l’under 2,5, a 1,95 l’over 2,5, a 1,30 l’under 3,5, a 3,25 l’over 3,5, a 1,09 l’under 4,5, a 5,75 l’over 4,5, a 1,02 l’under 5,5 ed a 9,00 l’over 5,5. Sempre alle 15, è testacoda tra Entella e Cremonese con l’1 particolarmente congruo a 2,30, che arrotonda a 3,05 per l’X e con il 2 a 3,25. Non di second’ordine Pordenone – Pescara in quel di Udine per la prima sulla panchina abruzzese di Legrottaglie. La bandiera delle scommesse propone l’1 a 1,90, l’X a 3,25 ed il 2 a 4,15. Tra i risultati esatti del 90° il più basso è l’1 – 0 a 7,00, per salire a 8,7 5 per il 2 – 1, a 9,25 il 2 – 0, a 11,50 lo 0 – 1, a 12,50 l’1- 2, a 14,00 il 3 – 1, a 19,00 lo 0 – 2, a 30,00 l’1 – 3 ed anche a 125,00 il 4 – 3 e lo 0 – 4. Alle 18, calcio d’inizio per Salernitana – Cosenza, ancora un testacoda, con i granata avanti nel pronostico con l’1 a 2,25, l’X a 3,00 e il 2 a 3,40.Domenica, nuovamente alle 15, si ricomincia con Crotone – Spezia. Calabresi che inseguono la quinta vittoria di fila e gli ospiti alla ricerca di punti per muovere la classifica e tenersi lontani dai bassifondi. Il fattore campo ed i nove punti di differenza giustificano l’1 a 1,75, quota che raddoppia a 3,45 per l’X e con il 2 a 4,75. Quasi a doppia cifra, 9,75, la somma goal pari a 0, che scende a 4,55 per la somma goal pari a 1, a 3,20 la somma goal pari a 2, a 4,00 la somma goal pari a 3, a 5,75 la somma goal pari e superiore a 4. In contemporanea in campo anche Venezia – Trapani, con i siciliani reduci da una vittoria che la mantiene a ridosso dalla quota salvezza. Ciò nonostante 2 alto a 3,65, quoziente che scende a 3,20 per l’X ed a 2,05 per l’1. In serata, alle 21, si gioca per un posto nei playoff in Ascoli – Frosinone. Non è da tripla ma 2 tutt’altro che basso a 2,30, non troppo vicino dall’X e a 3,15 e dall’1 a 3,20.Lunedì, alle 21, l’ultima delle partite in calendario per la seconda di ritorno quel Perugia – Livorno che alla vigilia appare dal risultato scontato per via dell’1 a 1,80, che diventa 3,35 per l’X e con il 2 a 4,55. Si può scommettere anche sul possibile marcatore con Falcinelli avanti a tutti a 2,20, Capone e Bonaiuto a 2,70, Melchiorri a 3,20, Raicevic e Braken a 3,20, Marsura a 3,50, Mazzeo, Kouan Oulai, Otavio Mendes e Dragomir a 4,00, secondo Agipronews