Promette emozioni sabato, alle 15, Benevento – Cittadella. Due squadre ambiziose contro ma il fattore campo, per la bandiera delle scommesse, giustificano l’1 a 1,80, lontano dal 3,35 dell’X e con il 2 a 4,50. Non solo, a 8,50 l’under 0,5 e 1,07 l’over 0,5, a 2,95 l’under 1,5 e 1.35 l’over 1,5, a 1,65 l’under 2,5 e 2,15 l’over 2,5, a 1,25 l’under 3,5 e 3,75 l’over 3,5, a 1,07 l’under 4,5 e 7,25 l’over 4,5, a 1,02 l’under 5,5 e 11,50 l’over 5,5. Punti salvezza, che valgono doppio, in Padova – Foggia. Non è gara da tripla e non da ultima spiaggia per le due contendenti ma ne ha in parte il sapore. La lavagna offre l’1 a 2,30, l’X a 3,05 e il 2 a 3,25. Ed anche, l’1 o over 2,5 sì a 1,59, l’X o over 2,5 sì a 1,43, il 2 o over 2,5 sì a 1,77, l’1 o under 2,5 sì a 1,16, X o under 2,5 sì a 1,49, 2 o under 2,5 sì a 1,29. Quindici punti in classifica dividono in classifica il Lecce dal Livorno che si affronteranno domenica, alle 15, allo Stadio del Mare ma il grande stato di forma degli ospiti, ormai ad otto risultati utili consecutivi, rende difficile l’impegno dei pugliesi comunque favoriti alla vigilia con l’1 a 1,80, l’X a 3,25 e il 2 a 4,65. Si può scommettere sulla somma goal con quella pari a 0 che moltiplica per 8,25, pari a 1 a 4,10, pari a 2 a 3,15, pari a 3 a 4,15, pari a 4 a 6,25 e superiore a 4 a 7,25. In serata, alle 21, Spezia – Verona profuma di playoff con le due compagini divise in classifica da un solo punto. Per BetFlag liguri favoriti con l’1 a 1,90, lontano dall’X a 3,30 e con il 2 a 4,10. Tra le scommesse in multigoal quella da 1 a 2 e 2 a 3 sì che raddoppia la scommessa, il multigoal da 3 a 4 sì a 2,75, il multigoal da 4 a 5 sì a 4,70, il multigoal da 5 a 6 sì a 10,00e il multigoal uguale o maggiore di 7 sì a 25.00. Il posticipo di lunedì sera, ore 21, tra Crotone e Pescara chiude la griglia della ventitreesima giornata della serie B. Calabresi in condizione di fare risultato pieno con l’1 bancato a 2,35, non lontanissimo dal 3,05 dell’X e con il 2 a 3,20. Più interessanti le quote dei risultati esatti con l’1 – 2 a 10,50, il 2 – 0 a 11,00, il 2 – 2 a 14,00, il 3 – 1 a 21,00, il 2 – 3 a 35,00, il 4 – 1 a 50,00 e l’1 – 4 a 70,00.