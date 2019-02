E' diviso in quattro il prossimo turno della serie B: si comincia con Verona-Salernitana l’anticipo di oggi delle 21, si legge in una nota. Padroni di casa favoriti sulla lavagna di BetFlag che banca l’1 a 1,80, a fronte dell’X a 3,30 e con il 2 a 4,60. Per gli esiti al 15° l’1 è offerto a 5,70, l’X a 1,22, il 2 a 9,10, e al 30° con l’1 a 3,00, l’X a 1,70, il 2 a 5,45. Popolare la doppia chance 1X a 1,16, che arrotonda a 1,29 per l’12 ma X2 a 1,92.

Ben sette le gare sabato, sei alle 15. Tra queste Cittadella-Lecce promette emozioni con gli ospiti col passo delle grandi e con i locali reduci da ben tre sconfitte consecutive. Le quote spingono il fattore campo e la voglia di rimettersi in marcia dei padroni di casa e propone l’1 a 2,20, l’X a 3,10 e il 2 a 3,45. Non solo, l’1 o over 2,5 sì a 1,53, l’X o over 2,5 sì a 1,41, il 2 o over 2,5 sì a 1,72, l’1 o under 2,5 sì a 1,16, l’X o under 2,5 sì a 1,51, il 2 o over 2,5 a 1,33. Brescia - Crotone è il più classico dei testa coda, capolista contro la penultima della classe. Rondinelle naturalmente favorite con l’1 a 1,90, l’X a 3,35 e il 2 a 4,05. Si scommette anche sul marcatore con Leonardo Morosini e Samuel Mraz a 3,00, Luca Tremolada a 4,00 e Alfredo Donnarumma a 1,70. Testa coda anche Pescara – Padova con gli abruzzesi favoriti ma 1 non certo basso a 1,85, che sale a 3,25 per l’X e con il 2 a 4,50. Per chi scommette in under/ over quotato a 8,00 l’under 0,5, a 1,07 l’over 0,5, a 2,90 l’under 1,5, a 1,40 l’over 1,5, a 1,65 l’under 2,5, a 2,20 l’over 2,5, a 1,22 l’under 3,5, a 3,85 l’over 3,5, a 1,07 l’under 4,5, a 7,50 l’over 4,5, a 1,01 l’under 5,5 e a 11,75 l’over 5,5. Tutta da seguire, alle 18:00, Foggia – Benevento, un quasi derby vista la distanza delle due città. I dauni sono reduci da tre pareggi consecutivi, ma tre vittorie consecutive hanno rilanciato nei quartieri alti della classifica i sanniti. E’ confronto da tripla per BetFlag che suggerisce l’1 a 2,75, il 2 a 2,60 e l’X a 3,10. Più importanti i quozienti per i risultati esatti a cominciare dallo 0 – 0 a 9,00, il 2 – 0 a 12,00, l’1 - 2 a 9,50, l’1 – 3 e il 3 - 1 a 21,00, il 2 - 2 a 13,50 e il 2 - 4 a 80,00. Lunedì sera, alle 21:00, l’ultima gara del turno mette a confronto Livorno – Venezia alle prese con un campionato tutt’altro che esaltante. Toscani favoriti ma 1 alto a 2,30, non lontanissimo dall’X a 2,95 e con il 2 a 3,40. Ed anche, il multigoal da1 a 3 sì a 1,85, il multigoal da 2 a 3 sì a 2,00, il multigoal da 3 a 4 sì a 3,10, il multigoal da 4 a 5 sì a 6,00, il multigoal da 5 a 6 sì a 14,00 e il multigoal uguale o superiore a 7 a 30,00.