Archiviata la 26esima giornata in Serie B si torna subito in campo per il turno infrasettimanale. Il Benevento, leader del campionato e reduce da quattro vittorie di fila, affronta il Perugia (quattro ko consecutivi) in trasferta per un segno «2» a quota molto alta sulla lavagna (2,45). Il riscatto degli umbri vale invece 3,15. Il Frosinone deve sfruttare il momento favorevole: diciotto punti nelle ultime sei giornate per i laziali, che in Toscana affrontano il Livorno ultimo in classifica nonostante il recente successo con il Chievo. Anche in questo caso il «2» è molto generoso a 2,30. In una giornata molto equilibrata il Crotone è l’unica squadra nettamente favorita in lavagna: calabresi a 1,60 contro il Pisa. Arriva invece a 1,75 il successo nel posticipo dello Spezia in Liguria contro il Pescara. Tra le squadre che cercano riscatto c’è il Chievo, grande delusa della 26esima giornata. La sconfitta contro il Livorno ha portato all’esonero di Marcolini. Per i veneti la zona playoff comincia ad essere a rischio, soprattutto considerando che la vittoria sul campo dell’Ascoli è molto alta a 2,85, secondo Agipronews.