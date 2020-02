Anche la serie B si appresta a vivere le emozioni delle gare della settima di ritorno. Qui, come in serie A, quattro le partite che si disputeranno a porte chiuse, si legge in una nota. A cominciare da Virtus Entella – Crotone, in campo nell’immancabile anticipo del venerdì. Si comincia alle 21 e per gli analisti confronto da quasi tripla in virtù dell’1 a 2,95, l’X a 3,20 ed il 2 a 2,50. Congrua la doppia chance 1X a 1,53, per scendere a 1,40 per l’X2 e con l’12 a 1,35. Cambiamo gli esiti al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco: 1 a 3,45, X a 2,10, 2 a 3,05.



Sabato, alle 15, confronto tra big in Benevento – Spezia. Prima e terza della classe l’una di fronte l’altra, un test importante per le aspirazioni di promozione dei ragazzi di Italiano contro una squadra con quasi tutti e due i piedi in serie A. Pronostici a senso unico con l’1 congruo a 1,75, moltiplicatore che raddoppia a 3,55 per l’X e con il 2 a 4,95. A 9,50, invece, è bancato l’under 0,5, a 1,05 l’over 0,5, a 3,15 l’under 1,5, a 1,30 l’over 1,5, a 1,75 l’under 2,5, a 1,95 l’over 2,5, a 1,30 l’under 3,5, a 3,25 l’over 3,5, a 1,09 l’under 4,5, a 5,75 l’over 4,5, a 1,02 l’under 5,5, a 9,00 l’over 5,5. Sempre alle 15, il Cittadella riceve al Tombolato la Cremonese con l’obiettivo di continuare a coltivare ambizioni da playoff contro una squadra impelagata nei bassifondi della graduatoria e che aspira innanzitutto a far punti. In uno stadio vuoto i valori mutano fin quasi ad annullarsi e giustificano l’1 a 2,00, l’X a 3,40 ed il 2 a 3,75. In aggiunta, a 4,00 l’1 + goal, a 3,25 l’1 + nogoal, a 4,20 l’X + goal, a 10,25 l’X + no goal, a 7,00 il 2 + goal, a 6,50 il 2 + nogoal. Pasquale Marino con il suo Empoli, invece, punta alla quinta vittoria consecutiva ed un posto al sole contro un Pordenone che non sa più vincere e che si è allontanato dalle zone di vertice. Le quote favoriscono i padroni di casa il cui successo è offerto a 1,85, non vicino all’X a 3,50, a ridosso del 2 a 4,20. Per la somma goal a doppia cifra quella pari a 0 proposta a 10,75, a 4,75 la somma goal pari a 1, a 3,25 la somma goal pari a 2, a 3,95 la somma goal pari a 3, a 5,50 la somma goal pari a 4 ed a 5,25 la somma goal superiore a 4. Alle 18, a seguire, un Frosinone col vento in poppa ospita una Salernitana ambiziosa e da prendere con le pinze. Ciò nonostante 1 a 1,80, X a 3,40 e 2 a 4,75. Ben più congrui numerosi risultati esatti a cominciare dallo 0 – 0 a 8,25 e per continuare con il 2 – 1 a 9,00, il 3 – 1 a 15,00, il 3 – 2 a 30,00, il 4 – 1 a 35,00, l’1 – 3 a 40,00 ed il 4 – 3 a 100,00. In concomitanza il Chievo scende in campo con l’obiettivo di centrare il terzo successo consecutivo e consolidare un posto da playoff contro un Livorno mesto fanalino di coda. Non popolare l’1 a 1,80, che arrotonda a 3,40 per l’X e con il 2 a 4,85. Parte da 2,05 il sì del multigoal da 1 a 2, a 2,00 il sì del multigoal da 2 a 3, a 2,65 il sì del multigoal da 3 a 4, a 4,50 il sì del multigoal da 4 a 5, a 9,50 il sì del multigoal da 5 a 6, a 24,00 il sì del multigoal uguale o superiore a 7.



Posticipo interessante, infine, domenica sera, alle 21, tra Pescara e Ascoli. Per entrambe obiettivo muovere la classifica e non essere risucchiati nella bagarre retrocessione. Il fattore campo può incidere sul risultato finale e si raccomanda l’1 a 2,10, l’X a 3,30 ed il 2 a 3,60. Per il metodo del goal a 13,00 se su punizione, a 9,00 se su rigore, a 25 su autorete, a 6,00 su colpo di testa, a 1,40 su tiro ed a 10,25 con nessun goal, secondo Agipronews.