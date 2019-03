La Serie B riparte con Perugia – Verona. Il fattore campo condiziona la lavagna di BetFlag, come si legge in una nota, che banca l’1 a 2,30, distante ma non troppo dal 2 a 3,20 e dall’X a 3,10. Si gioca anche sull’esito al 15° con l'1 a 6,45, l’X a 1,20, il 2 a 8,57, e al 30° con l’1 a 3,70, l’X a 1,63, il 2 a 4,52 e con la doppia chance 1X a 1,32, l’X2 a 1,57, l’12 a 1,33.Quattro le gare in programma sabato. Cittadella – Pescara, delle 15, non è confronto di secondo ordine. Otto punti di distacco in classifica dividono le contendenti ma il fattore campo incide sulle proposte della bandiera delle scommesse che offre l’1 a 2,00, l’X a 3,30, il 2 a 3,65. L’under 1,5 è proposto a 3,40, l’over 1,5 a 1,30, l’under 2,5 a 1,80, l’over 2,5 a 1,90, l’under 3,5 a 1,30, l’over 3,5 a 3,20, l’under 4,5 a 1,10, l’over 4,5 a 6,00, l’under 5,5 a 1,03, l’over 5,5 a 10,25. Test importante alle 15 per la capolista Brescia a Cosenza. Significative le quote suggerite dalla bandiera delle scommesse che segnala l’1 a 2,80, l’X a 3,10, il 2 a 2,55. Si scommette sull’1 o over 2,5 con il sì a 1,59, sull’X o over 2,5 con il sì a 1,38, il 2 o over 2,5 con il sì a 1,56, sull’1 o under 2,5 con il sì a 1,29, sull’X o under 2,5 con il sì a 1,56, sul 2 o under 2,5 con il sì a 1,25. Sempre alle 15 fischio d’avvio anche per il derby pugliese tra Lecce e Foggia. Il campo amico e le prestazioni della matricola salentina fanno tingere di giallorosso i moltiplicatori con l’1 a 1,80, l’X a 3,55 e il 2 a 4,30. Si può scommettere anche sul nome del marcatore con Andrea Saraniti a 1,85, Andrea La Mantia a 2,25, Marco Mancosu a 2,50, Luca Matarese a 2,75, Cristian Galano e Fabio Mazzeo a 3,25.Tre le gare in programma domenica tra la gran parte delle formazioni che occupano la seconda parte della classifica. A cominciare da Ascoli – Livorno con i padroni di casa favoriti ma 1 alto a 2,20, con l’X a 3,10 e il 2 a 3,45. Alto anche l’1 della Cremonese che ospita il Benevento a 3,00, a 3,00 anche l’X e con il 2 a 2,50. Alle 21 turno casalingo per la Salernitana con un Crotone in cerca di punti salvezza. Eloquente l’1 granata a 2,55, non distante dal 2 a 2,90 e con l’X che triplica la posta. Ben diciannove punti dividono in classifica il Venezia, in zona playout, dal Palermo. Posta importante in palio per entrambe e risultato naturalmente aperto ad ogni soluzione finale, ma rosanero leggermente avvantaggiati e 2 a 2,50, non distante dall’1 a 2,95 e con l’X a 3,05. Si scommette anche sui risultati esatti con lo 0 – 0 raccomandato a 8,00, il 2 – 0 a 11,50, il 2 – 2 a 14,00, lo 0 – 3 a 25,00, il 2 – 4 a 85,00 e il 3 – 4 a 100,00.