Pasquetta a tutta B con le gare della trentaquattresima giornata. È anticipo di lusso alle 15 tra Verona e Benevento. Si gioca per il migliore piazzamento nella griglia dei playoff. Gara da quasi tripla, si legge in una nota Betflag, con l’1 a 2,40, non particolarmente distante dal 2 a 2,90 e con l’X a 3,20. Più congrui gli esiti al 15° con l’1 a 6,65, il 2 a 7,41, l’X a 1,22, a 3,90 l’1 del 30°, a 1,67 l’X e il 2 a 4,00. Basse le doppie chance con l’1X a 1,37, l’12 a 1,31 e l’X2 a 1,52. Alle 18 la capolista Brescia ospita una Salernitana che ha ben poco da chiedere ormai al campionato e sulla lavagna di BetFlag l’1 è basso a 1,45, la X è a 4,25, il 2 a 6,50. Si gioca in under/ over con l’under 1,5 a 3,85, a 1,22 l’over 1,5, a 2,05 l’under 2,5, a 1,75 l’over 2,5, a 1,40 l’under 3,5, a 2,80 l’over 3,5, a 1,15 l’under 4,5, a 5,00 l’over 4,5, a 1,05 l’under 5,5 e a 8,75 l’over 5,5. In serata, alle 21, è testa coda tra Palermo e Padova. Ben trentuno punti dividono in classifica le due contendenti e giustificano l’1 basso a 1,45, con l’X a 4,00 e il 2 a 7,25. E ancora, il sì del multigoal da 1 a 2 moltiplica per 2,10, il sì del multigoal da 2 a 3 per 2,00, il sì del multigoal da 3 a 4 per 2,60, il sì del multigoal da 4 a 5 per 4,30, il sì del multigoal da 5 a 6 per 9,00 e il sì del multigoal maggiore o uguale a 7 per 23,00. Punti in palio pesanti in Perugia – Lecce, sfida delle zone alte della graduatoria. Il fattore campo condiziona le quote della bandiera delle scommesse ma 1 comunque alto a 2,40, più o meno vicino al 2 salentino a 2,80 e con l’X a 3,35. Quote ancor più alte per i risultati esatti con l’1 – 0 a 9,25, lo 0 – 0 a 12,00, il 2 – 0 a 13,00, l’1 – 3 a 18,00, il 4 – 1 a 37,00 e l’1 – 4 a 50,00. Il Cosenza, sempre alle 21, farà gli onori di casa ad uno Spezia che conta di disputare i playoff ma 2 molto congruo a 3,10, X a 3,05 e 1 a 2,40. Alto anche il 2 del Venezia impegnato in trasferta ad Ascoli a 3,55, con l’X a 3,10 e l’1 a 2,15. In Foggia – Livorno è scontro diretto e una posta in palio che vale una stagione. Non è da tripla con il fattore campo che sorride ai rossoneri e 1 a 1,95, distante dall’X a 3,30 e con il 2 che quadruplica la giocata. Si gioca anche sul minuto del primo goal: a 3,15 è bancato se entro il 15°, a 3,85 se entro il 30°, a 4,85 se entro la fine del primo tempo, a a 7,50 se entro il 60°, a 10,75 se entro il 75°, a 13,50 se alla fine del secondo tempo e a 8,75 con nessun goal.