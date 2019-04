Ultime emozioni della stagione anche in serie B che si accinge a scendere in campo - si legge in una nota Betflag - per disputare le partite della trentacinquesima giornata. Il primo fischio d’inizio è per Benevento – Cosenza, in campo venerdì alle 21. Sanniti favoriti con l’1 a 1,90, l’X a 3,40 e il 2 a 4,10. Più articolati gli esiti al 15° con l’1 a 5,80, l’X a 1,23, il 2 a 8,36, a 3,10 l’1 del 30°, a 1,73 l’X e a 4,89 il 2. Popolare la doppia chance 1X a 1,21, l’12 a 1,29 ma X2 a 1,85.Sabato alle 15 si gioca per un miglior piazzamento nei playoff in Pescara – Verona. Per BetFlag è scontro difficile per entrambi e propone sulla lavagna l’1 a 2,40, l’X a 3,20 e il 2 a 2,95. Si può scommettere anche sul metodo del primo goal e banca quello su punizione a 13,00, quello su rigore a 9,00, quello su autorete a 25,00, quello su colpo di testa a 6,00, quello su tiro a 1,40 e con nessun goal a 10,25. Ventisei punti di differenza e naturalmente obiettivi di classifica differenti opporranno il Livorno al Palermo. Non è gara da tripla ma poco ci manca. L’1 è offerto a 2,80, abbastanza vicino all’X a 3,10 e al 2 rosanero a 2,55. Si gioca anche in under/ over con l’under 0,5 che suggerito a 9,25, a 1,06 l’over 0,5, a 3,15 l’under 1,5, a 1,35 l’over 1,5, a 1,75, l’under 2,5, a 2,05 l’over 2,5, a 1,30 l’under 3,5, a 3,50 l’over 3,5, a 1,09 l’under 4,5, a 6,75 l’over 4,5, a 1,02 l’under 5,5, a 11,00 l’over 5,5. Si gioca per un posto nei playoff in Spezia – Perugia, in campo alle 18. Il fattore campo incide sui pronostici pre-gara ma 1 alto ed eloquente a 2,20, con l’X a 3,20 e il 2 a 3,30. Tra le scommesse in multigoal il sì del multigoal da 1 a 2 paga per 2,20, il sì del multigoal da 2 a 3 per 2,00, il sì del multigoal da 3 a 4 per 2,55, il sì del multigoal da 4 a 5 per 4,00, il sì del multigoal da 5 a 6 per 8,25 e il sì del multigoal uguale o superiore a 7 per 21,00.Punti pesanti in palio domenica, fischio d’avvio alle 15, in Cremonese – Foggia. Pugliesi in cerca di punti salvezza contro una compagine che non sa più perdere. Per la bandiera delle scommesse padroni di casa in grado di continuare a far risultato ma 1 alto a 2,25, lontano sì ma non troppo dall’X a 3,05 e ancor di più dal 2 a 3,35. Come sempre a doppia cifra numerosi risultati esatti a cominciare dal 3 – 0 a 19,00, con il 3 – 1 a 18,00, il 3 – 2 a 40,00, lo 0 – 2 a 14,00, l’1 – 3 a 30,00, il 2 – 3 a 40,00 ma con il 3 – 4 a 150,00. In serata, alle 21, riflettori accesi, è il caso di dirlo, su Lecce – Brescia il match clou non solo della giornata ma sicuramente dell’intera stagione. Seconda e prima della classe contro, due squadre che sognano il gran salto nella massima serie dopo una stagione esaltante. Pubblico delle grandi occasioni al Via del Mare con venticinquemila spettatori che converranno per sostenere una matricola in grado di centrare il doppio salto consecutivo di categoria. Il fattore campo può condizionare l’esito finale ma l’1 alto a 2,35 è rispettoso del valore tecnico della prima della classe la cui vittoria è indicata a 2,90 con l’X a 3,30.