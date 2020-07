Ancora una giornata piena piena per la cadetteria che domani, si legge in una nota, torna in campo per disputare le gare della trentacinquesima giornata, la quart’ultima di una stagione interminabile. Scenderanno sul terreno di gioco, alle 18,45, per traguardi opposti Pescara e Frosinone. Ad alto rischio per entrambe è confronto da quasi tripla che propone sulla sua lavagna l’1 a 2,85, l’X a 3,05 e il 2 a 2,55. Per quanti giocano in doppia chance l’1X è bancato a 1,47, l’X2 a 1,38, l’12 a 1,34. Non meno delicata Juve Stabia - Chievo Verona con l’1 bancato a 3,45, l’X a 3,20 e il 2 a 2,15. In quel di Pisa, invece, un Trapani redivivo proverà, alle 21, a continuare a coltivare sogni di salvezza contro un avversario ostico sì ma che non ha più nulla da chiedere al campionato: 2 a 3,00, X a 3,15, 1 a 2,35. A 7,90 l’esito 1 del 15°, a 1,22 l’X e 6,25 il 2, a 4,53 l’1 del 30°, a 1,67 l’X e 3,50 il 2. In serata, alle 21, punti playoff in palio in Empoli – Entella. Per li quotisti padroni di casa con le carte in regola per centrare l’obiettivo pieno e offre l’1 a 1,95, l’X a 3,30 e il 2 a 4,00. Tra i risultati esatti il 2 – 0 moltiplica per 8,50, il 2 – 1 per 8,75, lo 0 – 0 per 9,25, lo 0 – 2 per 18,00, il 2 – 2 per 15,00 e il 4 – 3 per 100,00. Una Cremonese in gran forma, reduce da ben tre successi consecutivi, in quel di Perugia cerca punti salvezza contro una formazione che deve tornare a vincere per evitare la retrocessione. Le quote dicono 1 a 2,30, X a 3,05, 2 a 3,20. A 1,90 è suggerito, altresì, l’1 di Cittadella – Ascoli, l’X a 3,30 e il 2 a 4,20. A 9,00, invece, è raccomandata la somma goal pari a 0, a 4,30 la somma goal pari a 1, a 3,25 la somma goal pari a 2, a 4,05 la somma goal pari a 3, a 6,00 la somma goal pari a 4 e a 6,25 la somma goal superiore a 4. Crotone – Salernitana è sicuramente il match clou della giornata con una posta in palio altissima come la promozione in serie A. Calabresi favoriti con l’1 congruo a 1,70, che raddoppia a 3,45 per l’X e con il 2 a 5,25. Si scommette anche sul minuto del primo goal: a 3,05 se dal 1° al 15°, a 3,75 dal 16° al 30°, a 4,85 dal 31° alla fine del primo tempo, a 7,75 dal 46° al 60°, a 11,00 dal 61° al 75°, a 14,25 dal 76° alla fine della gara, a 9,50 senza alcun goal. Sempre alle 21, padroni di casa favoriti in Spezia – Venezia con il successo dei liguri segnato sulla lavagna di BetFlag a 1,65, distante dall’X a 3,45 e con il 2 a 5,50 con la doppia chance 1X popolare a 1,11, l’12 a 1,26 ma con l’X2 a 2,12. Obiettivo contro, infine, in Pordenone – Cosenza un intero campionato che può essere condizionato dal risultato della partita. Nonostante i 21 punti di differenza il successo dei locali è tutt’altro che basso a 2,05, distante ma non troppo dall’X a 3,20 e dal 2 a 3,70.