Questa settimana la serie B scende in campo per disputare gli incontri previsti dal calendario della quarta giornata. Una tre giorni nelle premesse particolarmente densa di emozioni, si legge in una nota, a cominciare dall’anticipo di venerdì e il posticipo di domenica: Per le formazioni cadette sarà un turno di prime importanti verifiche stagionali. A cominciare da Frosinone – Venezia, in campo alle 21, entrambe con una sola vittoria al proprio attivo. Padroni di casa ampiamente favoriti con l’1 bancato a 1,65, quota che raddoppia a 3,65 per l’X e con il 2 a 5,50. Molto basse le proposte per la doppia chance 1X a 1,13 e 12 a 1,26 ma certamente molto più congruo l’X2 a 2,19. Domenica si ricomincia alle 15 con Pescara – Entella, sicuramente il big match della giornata, prima importante verifica per gli imbattuti ospiti in testa alla classifica a punteggio pieno. Il fattore campo per la bandiera delle scommesse può incidere sul risultato finale e offre l’1 a 2,45 non lontanissimo dal 2 a 2,90 e con l’X a 3,15. Molto più tondo il moltiplicatore per l’under 0,5 a 9,25, ed ancora a 1,06 l’over 0,5, a 3,05 l’under 1,5, a 1,30 l’over 1,5, a 1,70 l’under 2,5, a 2,00 l’over 2,5, a 1,25 l’under 3,5, a 3,35 l’over 3,5, a 1,08 l’under 4,5, a 6,25 l’over 4,5, a 1,02 l’under 5,5 e a 9,25 l’over 5,5. In contemporanea l’imbattuto Perugia in trasferta con lo Spezia spera di non far passi falsi per restare a ridosso delle prime della classe. Cosa non facile a scorrere i moltiplicatori dell’incontro con il 2 che triplica la giocata, l’1 a 2,40 e l’X a 3,15. Tra i risultati esatti lo 0 – 0 e lo 0 – 1 è suggerito a 8,50, il 2 – 2 a 14,00, lo 0 – 2 a 12,00, l’1 – 1 a 5,50, il 3 – 0 e l’1 – 3 a 23,00, fino a sforare quota cento con il 3 – 4 a 125,00 e il 4 – 4 a 225,00. Il calendario oppone anche il Benevento al Cosenza con i sanniti largamente favoriti con l’1 a 1,60, ben distante dall’X a 3,70 e il 2 a 5,75. Ed inoltre, la somma goal pari a 0 è raccomandata a 9,25, la somma goal pari a 1 a 4,20, la somma goal pari a 2 a 3,25, la somma goal pari a 3 a 4,00, la somma goal pari a 4 a 6,00 e la somma goal oltre 4 a 6,25. A continuare, alle 18, il Chievo Verona, che sembra aver trovato il passo giusto dopo un non incerto esaltante avvio di campionato, ospita l’imbattuto Pisa che veleggia in cima alla classifica. Un confronto che promette emozione e dove il fattore campo può incidere sul risultato finale: 1 a 2,05, X a 3,15 e 2 a 3,70. Si gioca anche in multigoal con il sì del multigoal da 1 a 2 a 1,95, il multigoal da 2 a 3 sì a 2,00, il multigoal da 3 a 4 sì a 2,80, il multigoal da 4 a 5 sì a 5,00, il multigoal da 5 a 6 sì 11,00 e il multigoal uguale o superiore a 7 sì a 26,00. Domenica sera, alle 21, l’ultima gara in calendario del quarto turno è tra il Trapani e la Salernitana. Partita da tripla: l’1 a 2,60, l’X a 3,05 e il 2 a 2,75.