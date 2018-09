Il big match della quarta giornata della Serie B è Crotone-Verona due delle retrocesse quest’anno dalla massima divisione. Allo Scida sono i padroni di casa a scendere in campo, sabato alle 15, con i favori del pronostico di BetFlag - come si legge in una nota - pur con l’1 abbastanza alto a 1,90, con l’X a 3,30 e con il 2 a 4,05. Più articolate le quote per gli esiti al 15° con l’1 a 5,80, l’X a 1,22 e il 2 a 8,85, e al 30° con l’1 a 3,10, l’X a 1,70 e il 2 a 5,14. Da non trascurare la doppia chance con l’1X a 1,20, l’12 a 1,29 e l’X2 a 1,81. Sempre sabato alle 15, si affrontano Palermo e Perugia. I precedenti in terra siciliana penalizzano gli ospiti e giustifica l’1 a 1,80, l’X a 3,35 e il 2 a 4,65. Si scommette anche in under e over. L’under 0,5 è offerto a 8,75 e l’over 0,5 a 1,07, l’under 1,5 a 3,10 e l’over 1,5 a 1,35, l’under 2,5 a 1,70 e l’over 2,5 a 2,05, l’under 3,5 a 1,25 e l’over 3,5 a 3,55, l’under 4,5 a 1,08 e l’over 4,5 a 6,75, l’under 5,5 a 1,02 e l’over 5,5 a 11,25. La matricola Lecce punta al primo successo stagionale al Via del Mare dove ospita un Venezia tutt’altro che brillante in questo avvio di stagione e reduce da due passi falsi consecutivi. Alta, comunque, la quota dell’1 a 2,25, non troppo distante dal 3,00 per l’X e con il 2 a 3,50. Ed inoltre, l’1 o goal sì a 1,29, X e no a 3,00, l’X o goal sì a 1,65 e no a 2,00, 2 o goal sì a 1,53 e no a 2,20. Test verità in riva all’Adriatico tra Pescara e Foggia. I due stop consecutivi hanno ridimensionato i programmi dei pugliesi costretti ad una pesante penalizzazione e con i padroni specialisti nei recuperi. La bandiera delle scommesse punta sugli abruzzesi e banca l’1 a 2,15, con l’X e il 2 particolarmente vicini a 3,25 e 3,35. Il multigoal da 1 a 2 sì a 2,20, il multigoal da 2 a 3 sì a 2,00, il multigoal da 3 a 4 sì a 2,55, il multigoal da 4 a 5 sì a 4,00 e il multigoal oltre 7 a 21,00. Sempre sabato alle 15 la capolista Cittadella farà visita allo Spezia, che scende in campo per riscattare il passo falso a Cremona. La lavagna assegna quoziente più basso all’1 dei liguri a 2,25 a fronte del 3,35 del 2 e con l’X che triplica la giocata. Tra i risultati esatti l’1 – 0 è proposto a 6,50, il 2 – 0 a 9,50, il 3 – 0 a 18,00, lo 0 – 0 a 7,50, il 2 – 2 a 17,00, il 3 – 3 a 65,00, l’1 – 4 a 85,00 e il 3 – 4 a 150,00. Domenica sera, alle 21, fischio d’avvio per Padova – Cremonese. Partita che promette emozioni tra due squadre ambiziose e che cercano un percorso meno contradittorio. BetFlag suggerisce l’1 a 2,30, l’X a 3,05 e il 2 a 3,30. Per la somma goal quella pari a zero è raccomandata a 7,50, quella pari a 1 a 3,80, quella pari a 2 a 3,10, quella pari a 3 a 4,25, quella pari a 4 a 6,75 e quella oltre 4 a 8,00.