È a tre punti dalla vetta con una partita ancora da recuperare. Il Benevento lancia la sfida al Verona e per la sesta giornata di Serie B, in programma domenica, si prepara a incrociare il Foggia, che invece occupa l’ultima posizione, ancora a -2 punti. Sulla carta una sfida senza storia, anche se nei due confronti più recenti (in Coppa Italia Serie C nel 2015 e in Lega Pro nel 2016) i rossoneri hanno strappato una vittoria e un pareggio. Esiti che stavolta sono entrambi piazzati in alto dai quotisti Microgame, con la «X» a 3,35 e il «2» a 4,55. Il Benevento farà pesare il fattore Vigorito, dove da inizio stagione - tra campionato, Coppa Italia e amichevoli - ha conquistato quattro vittorie e un pari. Un altro successo pagherebbe 1,83, risultato che per i traders potrebbe essere accompagnato dall’Over: la squadra di Bucchi ha la media gol (tra fatti e subiti) più altra di tutto il campionato (4 a partita) e un incontro da almeno tre reti complessive è dato a 1,86. Nelle scommesse sui marcatori vanno in pole position Massimo Coda (2,50) e Raul Asencio (2,75), mentre per il Foggia spicca Fabio Mazzeo a 3,25.