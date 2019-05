Serie B in campo per le semifinali di andata dei play off. Al Tombolato scendono in campo Cittadella e Benevento. I veneti arrivano dal primo turno vincente dei play off con lo Spezia, mentre i campani si sono classificati terzi, approfittando della retrocessione del Palermo. I giallorossi hanno vinto quattro dei cinque scontri più recenti ma i granata in casa hanno perso solo quattro partite da inizio stagione, ecco perché i bookmaker di Sisal Matchpoint favoriscono i padroni di casa, a 2.45, non lontano il Benevento, a 3.00, il pareggio si gioca a 3.20. Le quote però si ribaltano per il passaggio turno, dove sono in vantaggio i giallorossi che svettano a 1.45 contro il 2.75 del Cittadella. Indecisi sull’esito del match gli scommettitori, il 32% ha puntato sul Cittadella ma il Benevento ha raccolto comunque un buon 29% di preferenze. Per la conquista della finale invece, 9 su 10 hanno scelto il Benevento. La squadra di Cristian Bucchi è anche la favorita per la vittoria finale e quindi la promozione in A, a quota 2.25 e con il 95% delle puntate degli scommettitori.