I precedenti lanciano il Cittadella nella finale d’andata dei play off di Serie B, che si giocherà contro il Verona questa sera al Tombolato. La squadra allenata da Roberto Venturato ha sempre battuto i gialloblu nelle ultime tre sfide giocate in casa, il quarto successo di fila è dato a 2,25 sul tabellone 888sport.it. Si punta invece, come riporta Agipronews, a 3,00 sul pareggio (che agli ospiti, piazzati meglio in classifica durante la stagione regolare, andrebbe bene in vista del match di ritorno) mentre il blitz del Verona sale fino a 3,50. Proprio in vista del match di ritorno (dove conterà la differenza reti negli scontri diretti) il Cittadella punterà a vincere con un ampio margine: battere il Verona 3-0 (così come è avvenuto nell’ultimo confronto interno) è un’opzione da 21 volte la scommessa.