Archiviato il pareggio tra Chievo ed Empoli nell’anticipo del venerdì, la serie B si appresta a scendere in campo in due giorni di attese e di conferme. In serata, alle 21, riflettori accesi su Frosinone – Ascoli. Padroni di casa largamente avanti nel pronostico con l’1 a 1,75, quota che raddoppia a 3,40 per l’X e con il 2 a 4,70.